شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من الخليل ومخيم الفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة فلسطينيين من الخليل في الضفة الغربية المحتلة وآخر من مخيم الفوار جنوبا.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر أمنية قولها" إن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت الشاب معتز الزغير، ومحمد أيمن العسيلي، وأنس أشرف العسيلي، ومن مخيم الفوار مجدي اسحاق أبو هشهش، بعد مداهمة منازلهم وفتشتها.



من ناحية أخرى، أصيب طلاب مدارس الخضر جنوب بيت لحم، بالاختناق بالغاز السام، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة والاعتداء على الطلاب.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت "الخضر" وتمركزت في منطقة التل في البلدة القديمة، وهاجمت الطلاب أثناء مغادرتهم مدارسهم، بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام والصوت؛ ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب بالاختناق.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الآونة الأخيرة من اعتداءاتها بحق طلاب المدارس في الخضر، في محاولة لتعطيل العملية الدراسية.