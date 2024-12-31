شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين العمليات الإسرائيلية التي تستهدف مستشفيات في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت فرنسا العمليات العسكرية الإسرائيلية، التي استهدفت عدة مستشفيات في قطاع غزة، ولا سيما مستشفى كمال عدوان، الذي أصبح الآن خارج الخدمة، معربة عن قلقها بشأن وضع مدير المستشفى وكذلك المرضى والاطقم الطبية.



وقالت الخارجية الفرنسية - في بيان الإثنين- إن فرنسا تذكرإسرائيل بالتزامها بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، الذي ينص بشكل خاص على حماية البنى التحتية للمستشفيات.



وإزاء هذا الوضع الإنساني الطارئ في قطاع غزة، حيث يظل وضع المدنيين غير مقبول منذ فترة طويلة، تدعو فرنسا الطرفين إلى التفاوض دون تأخير، على وقف فوري ودائم لإطلاق النار، الذي سيتيح وحده دخول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وحماية جميع المدنيين.