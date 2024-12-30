الخليج اليوم .. أمين مجلس التعاون: سندعم سوريا سياسياً واقتصادياً وإنسانياً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد أمين عام دول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن دول الخليج تولي أهمية كبيرة للملف السوري، مشدداً على أهمية دعم سوريا في المرحلة الراهنة، قائلاً في مؤتمر صحافي في سوريا: "سندعم سوريا سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، وتدرس الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مقترحات خاصة لمساعدة دمشق وسنعلن عنها حين الانتهاء منها إذ من شأنها أن تعود بالفائدة على الشعب السوري"

وجدد البديوي التأكيد على موقف الدول الست، إذ شدد على دعم سوريا والتضامن مع الشعب السوري، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وتؤيد الدول الخليجية الانتقال السياسي الشامل في سوريا كما أفصح الأمين العام لدول المجلس، إذ تشدد في الوقت نفسه رفض أي تدخل أجنبي في سوريا، مشيراً بضرورة انسحاب إسرائيل فوراً من الأراضي السورية، مجدداً التأكيد بأن الجولان أرض سورية محتلة.