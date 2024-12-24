شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 7 أيام.. مشروع "مسام" ينتزع 570 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2024م، من انتزاع 570 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها لغمين مضادين للأفراد، و50 لغمًا مضادًا للدبابات، و508 ذخائر غير منفجرة، و10 عبوات ناسفة.

وفي محافظة عدن تمكن فريق "مسام" من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و157 ذخيرة غير منفجرة، ونزع لغمين مضادين للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

ونزع ثلاثة ذخائر غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وفي محافظة لحج تمكن الفريق من نزع 6 ذخائر غير منفجرة بمديرة الوهط، و9 ذخائر غير منفجرة في مديرية المضاربة. نزع الألغام في الألغام وفي محافظة مأرب نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات بمديرية رغوان، ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية الوادي، و 29 لغمًا مضادًا للدبابات و 313 ذخيرة غير منفجرة بمديرية مأرب، كما استطاع فريق " مسام" نزع 8 ألغام مضادة للدبابات و ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع لغمين مضادين للدبابات و14 ذخيرة غير منفجرة و10 عبوات ناسفة في مديرية ذباب، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات و3 ذخائر غيرة منفجرة في مديرية المظفر.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نزعت خلال شهر ديسمبر إلى 2.224 لغمًا، وليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 473 ألفًا و258 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.