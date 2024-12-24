شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين في قصف على منزلين بمدينة غزة ومخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، شرق مدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثمانية فلسطينيين، وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم جباليا، كما استشهد فلسطيني جراء قصف الاحتلال شقة سكنية شرق مدينة غزة.في السياق، أفادت المصادر الطبية بوصول 12 إصابة إلى مستشفى العودة، بينهم طفلان وثلاث سيدات، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد جريحة في الثلاثينيات من العمر، متأثرة بإصابتها الخطيرة، في قصف الاحتلال لمخيم طولكرم، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في المخيم منذ فجر اليوم، إلى ثلاثة شهداء.