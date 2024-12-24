اخبار الخليج

استشهاد 9 فلسطينيين في قصف على منزلين بمدينة غزة ومخيم جباليا

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين في قصف على منزلين بمدينة غزة ومخيم جباليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد تسعة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، شرق مدينة غزة ومخيم جباليا شمال القطاع.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثمانية فلسطينيين، وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم جباليا، كما استشهد فلسطيني جراء قصف الاحتلال شقة سكنية شرق مدينة غزة.
قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة - وفا

العدوان على غزة

في السياق، أفادت المصادر الطبية بوصول 12 إصابة إلى مستشفى العودة، بينهم طفلان وثلاث سيدات، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في غزة - رويترز

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد جريحة في الثلاثينيات من العمر، متأثرة بإصابتها الخطيرة، في قصف الاحتلال لمخيم طولكرم، ليرتفع بذلك عدد الشهداء في المخيم منذ فجر اليوم، إلى ثلاثة شهداء.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا