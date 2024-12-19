الخليج اليوم .. الحوثيون يستهدفون أحياء سكنية في تعز بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استهدفت جماعة الحوثي، مساء الثلاثاء، الأحياء الشرقية لمدينة تعز، جنوب غربي اليمن، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ما أسفر عن توقف حركة السير في المنفذ الشرقي للمدينة.

وأفاد محور تعز العسكري أن جماعة الحوثيين استهدفت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة الخط الرابط بين منطقة الحوبان ومدينة تعز، جنوب غربي البلاد.

وأضاف أن الجماعة قصفت الأحياء السكنية المحيطة بالمنفذ الشرقي، الذي يمر عبره خط سير المسافرين، ما تسبب في توقف حركة السير وإثارة حالة من الهلع والخوف بين السكان والمسافرين.

في السياق، قالت مصادر محلية، الثلاثاء، إن جماعة الحوثي، دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محافظة البيضاء (وسط اليمن)، وسط تخوفات من خروج الوضع عن السيطرة وتجدد المعارك بعد تزايد التحركات الشعبية والرسمية المطالبة باستعادة مؤسسات الدولة.

وقال الناطق الرسمي باسم مقاومة آل حميقان، عامر الحميقاني، إن "الجماعة المسلحة قطعت جميع خطوط الاتصالات على مديرية الزاهر، وشرعت في العمل على تشكيل لجان سرية لمراقبة المواطنين المناهضين لها وتحركاتهم".

وتتزامن التحشيدات الحوثية في البيضاء مع أخرى تقوم بها على أطراف محافظة لحج من جهة محافظة تعز في مناطق القبيطة، حيث قامت بإغلاق طرق رئيسية وعمل خنادق ودمرت جسور ودفعت بعشرات الآليات الثقيلة، كما قامت بدفع عشرات المقاتلين باتجاه مناطق التماس في محافظة الحديدة تخوفا من أي تحركات عسكرية للقوات الحكومية لتحرير المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.