الخليج اليوم .. نتنياهو يحذر الحوثيين: أنتم الذراع الأخيرة بمحور إيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع التوتر الذي بلغ أوجه بين إسرائيل والحوثيين في اليمن، أطلق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحذيرات جديدة.

فقد أكد أن "كل من يمس إسرائيل سيدفع ثمناً باهظاً للغاية".

"بالطريقة الصعبة"

كما أضاف في كلمة مصورة نشرها اليوم الخميس، على حسابه في منصة إكس أن الحوثيين "سيتعلمون الدرس بالطريقة الصعبة".

واعتبر أن "الأميركيين يدركون أن إسرائيل تتصرف ضد الحوثيين نيابة عن الجميع"، وفق تعبيره.

إلى ذلك، رأى أن "الحوثيين هم الذراع الأخير المتبقي لمحور الشر" في إشارة إلى ما يسمى بـ "محور المقاومة" المدعوم إيرانياً، والذي يشمل حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة، فضلا عن بعض الفصائل العراقية.

بدوره وجه وزير الدفاع يسرائيل كاتس بوقت سابق اليوم تهديدا مماثلاً للجماعة اليمنية المدعومة إيرانيا، قائلا "على الحوثيين معرفة أن يدنا الطويلة ستصل إليهم". وأضاف أن "أي جهة تؤذي إسرائيل، سيُرد عليها بسبعة أضعاف".

أتى ذلك، بعدما شنت المقاتلات الإسرائيلية 16 غارة على مناطق مختلفة في صنعاء والحديدة، طالت محطات للطاقة وميناءي رأس عيسى والصليف بمدينة الحديدة.

في المقابل، رد الحوثيون على تلك التهديدات، مؤكدين أن الهجمات والضربات لن تثنيهم عن الرد ومواصلة دعم قطاع غزة.

ومنذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي(2023)، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل، واستهدفوا عشرات سفن الشحن أيضا في البحر الأحمر، "إسنادا لغزة".

إلا أن بعض المراقبين رأوا أن إسرائيل باتت بعد قضائها على قدرات كبيرة لدى حزب الله في لبنان، فضلا عن حماس، أكثر استعدادا وتصميماً على ضرب الحوثيين.

وقد أعلنت بالفعل صراحة أكثر من مرة أنها "قضت على كافة أذرع إيران في المنطقة ولم يبق سوى الحوثيين"، لتكررها اليوم أيضاً.