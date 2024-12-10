شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء سوريا المكلف: الفترة الانتقالية مستمرة حتى 1 مارس 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كلفت هيئة تحرير الشام التي قادت الفصائل المسلحة التي استولت على السلطة في دمشق الثلاثاء محمد البشير بتولي رئاسة الحكومة الانتقالية.وقال "البشير" في أول تصريح له، أنه سيتولى هذا المنصب حتى الأول مارس 2025، وفق بيان بثه التلفزيون.وكان محمد البشير يقود حتى الآن "حكومة الإنقاذ" من معقل الفصائل المعارضة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.