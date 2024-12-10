شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 25 فلسطينيا فى مجزرة ارتكبها الاحتلال ببيت حانون شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أكثر من 25 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بجروح، وصفت أغلبها بالخطيرة، في مجزرة ارتكبها الاحتلال في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية اليوم /الثلاثاء/ باستشهاد 25 فلسطينيا، وإصابة العشرات، في قصف طائرات الاحتلال منزلا على رؤوس ساكنيه، في عزبة بيت حانون.

ولم تتوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلى على أبناء شعبنا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، فقد تعمدت استهداف مبانٍ سكنية على رؤوس ساكنيها، والآمنين في كافة المناطق.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و758 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106 آلاف و134 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.