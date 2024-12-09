شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: إسرائيل انتهكت اتفاق 1974 بالسيطرة على المنطقة العازلة بالجولان والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الأمم المتحدة انتهاك إسرائيل اتفاق 1974 بالسيطرة على المنطقة العازلة بالجولان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

يذكر أنه عقب إعلان الجماعات المسلحة في سوريا السيطرة على العاصمة دمشق، توجهت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى المنطقة منزوعة السلاح في هضبة الجولان المحتلة، خوفًا من أن تعزز إيران و"حزب الله" اللبناني وجودهما في سوريا، ما يشكل تهديداً مباشراً على أمن إسرائيل، وفق تقارير إعلامية إسرائيلية.