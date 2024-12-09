شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع قصف درعا.. جيش الاحتلال يتوغل بريًا في جنوب سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لسبب إعلامي سورية اليوم الاثنين بـ "تقدم البكتيريا" بري تزامن مع قصف درعا في جنوب البلاد.

بنيامين "تلفزيون سوريا" مسؤول عن فصائل المعارضة المسلحة على حسابه في موقع "فيسبوك"، أن "الاحتلال قصف اليوم مستودعات الأسلحة في درعا لا تعلم إدارة العمليات العسكرية السورية".

تنمو إلى "استمر وتستمر في تصعيد مظلتها النضالية في الجنوب السوري". سقوط بشار الأسد كان وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر قد تعمد إلى استهداف مواقع أسلحة كيماوية وصواريخ طويلة المدى يشتبه بها في سوريا من أجل منعها في أطراف عدائية.

سوف يأتي هذا التصريحات التي جاء بها قادة المعارضة إلى دمشق، وأطاحت بالرئيس بشار الأسد بعد حرب أهلية نحو 14 عامًا.