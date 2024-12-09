صحيفة: هناك اعتراف بمواجهة مشكلة مكافحة الإرهاب فى التعامل مع الفصائل المسلحة

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القاهرة - سامية سيد - قال صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسئول أمريكى إن سماح الفصائل المسلحة، لرئيس وزراء الأسد بتسيير حكومة مؤقتة ساهم فى تخفيف الفوضى، مؤكدا أن حفاظ الفصائل على المؤسسات الحكومية بما في ذلك الجيش سيسهل عملية الانتقال.

وأشارت صحيفة واشنطن بوست أن هناك اعتراف بمواجهة مشكلة مكافحة الإرهاب فى التعامل مع الفصائل المسلحة.