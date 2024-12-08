شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. قائد هيئة تحرير الشام يزور الجامع الأموي في دمشق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني الجامع الأموي في دمشق الأحد.

جاء هذا بعد ساعات من إعلان الفصائل المعارضة بقيادة الهيئة إسقاط الرئيس بشار الأسد، عقب دخول قواتها العاصمة السورية.

الجولاني في الجامع الأموي وألقى "الجولاني" كلمة من داخل الجامع الأموي، بينما هتف جمع من المحيطين به "الله أكبر".



وفي وقت سابق كان دعا قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني مقاتليه إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة. المؤسسات العامة في سوريا وأكد أنها ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى "تسليمها رسميا"، بعد إعلان المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وفي بيان نشر على حساب المعارضة على تطبيق تلغرام "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميا، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء".

