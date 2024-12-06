شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحامها مخيم بلاطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد أسير محرر برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة، الذي ترافق مع إطلاق نار ومواجهات واقتحام منازل الفلسطينيين.في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما شمال القدس المحتلة، وسط إطلاق نار وقنابل غازية على الفلسطينيين، كما اقتحمت أجزاءً واسعة من مدن جنين، رام الله، الخليل وطولكرم، التي اعتقلت منها أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة أسرى محررين.