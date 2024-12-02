شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال على وسط وجنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، استهدف وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد أربعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف مدفعي استهدف قرية المصدر وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال المناطق الشمالية من قطاع غزة، وإحراق منازل ومبانٍ سكنية.

