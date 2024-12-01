شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

غزة تحت الأنقاض

الدمام - شريف احمد - شددت منسقة الأمم المتحدة المقيمة لدى مصر إيلينا بانوفا، على ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج عن كل الرهائن، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.وقالت بانوفا، في كلمتها خلال فعاليات "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، التي عُقِدَت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم: إن الأمم المتحدة حريصة كل عام على إحياء "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، تضامنًا مع كرامة وحقوق الفلسطينيين، وعلى رأسها حق تقرير المصير.وأكدت أن فعاليات هذا العام يتزامن مع وضع مؤسف ومؤلم، لافتة الانتباه إلى أنه لا يوجد مبرر لسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.وتابعت بانوفا قائلة: إنه بعد مرور عام لا تزال غزة تحت الأنقاض، فهناك ما يزيد على عشرات الآلاف من الفلسطينيين وقعوا ضحايا جراء تلك الحرب الغالبية العظمى فيها من النساء والأطفال.وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن العمليات الإسرائيلية العسكرية، والتوسع في المستوطنات، والإخلاءات، وأعمال العنف والتهديد، تؤثر وتضيف من هذا الألم والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة العمل على تقديم المساعدات الإنسانية لفلسطين من خلال عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعم دورها المُكَلّفَة به.