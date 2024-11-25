شكرا لقرائتكم خبر عن رايتس واتش تدعو إلى تعليق نقل الأسلحة إلى إسرائيل بسبب استهداف المدنيين في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت منظمة هيومان رايتس واتش الولايات المتحدة إلى تعليق نقل الأسلحة لإسرائيل بسبب الغارات غير القانونية المتكررة على المدنيين.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استهدف صحفيين في لبنان في أكتوبر 2023 بشكل متعمد، بينما استخدم في الغارة أسلحة أمريكية الصنع

يأتي ذلك بعد تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية كشف أن إسرائيل استخدمت أسلحة وذخيرة أمريكية لاستهداف وقتل 3 صحفيين واصابة ثلاثة اخرين فى هجوم فى 25 أكتوبر بجنوب لبنان والذى وصفه خبراء قانونيون بانه جريمة حرب محتملة.

فى 25 أكتوبر فى الساعة 3.19 صباحًا، أطلقت طائرة نفاثة إسرائيلية قنبلتين على شاليه يستضيف ثلاثة صحفيين - المصور غسان نجار والفنى محمد رضا، بالإضافة إلى المصور وسام قاسم، وقالت الجارديان أن الثلاثة استشهدوا أثناء نومهم فى الهجوم الذى أدى أيضًا إلى إصابة ثلاثة صحفيين آخرين من منافذ مختلفة كانوا يقيمون فى مكان قريب ولم يكن هناك قتال فى المنطقة قبل أو فى وقت الضربة.

زارت الصحيفة الموقع، وأجرت مقابلة مع مالك العقار والصحفيين الموجودين وقت الهجوم، وحللت الشظايا الموجودة فى موقع الضربة، وحددت موقع معدات المراقبة الإسرائيلية فى نطاق مواقع الصحفيين، وبناء على نتائج الجارديان، قال ثلاثة خبراء فى القانون الإنسانى الدولى أن الهجوم قد يشكل جريمة حرب ودعوا إلى مزيد من التحقيق.

وقال نديم حوري، محامى حقوق الإنسان والمدير التنفيذى لمبادرة الإصلاح العربي: "تشير جميع المؤشرات إلى أن هذا كان استهدافًا متعمدًا للصحفيين: جريمة حرب. لقد تم تحديد هذا بوضوح كمكان يقيم فيه الصحفيون".