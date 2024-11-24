شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون فى قصف للاحتلال الإسرائيلى على مخيمى جباليا والنصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيمي جباليا والنصيرات، شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد وإصابة فلسطينيين، جراء إطلاق آليات الاحتلال الرصاص الحي صوبهم، أثناء محاولتهم الخروج من مخيم جباليا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال لمنزل في حي الرحمة غرب مخيم النصيرات، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في النصيرات؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطيني، كان يحاول صيانة سطح منزله، لمنع تسريب مياه الأمطار.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و176 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104 آلاف و473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرق، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.