شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الرئيس الأمريكى يلتقى مجددا رئيس مجلس النواب اللبنانى فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مبعوث الرئيس الأمريكى أموس هوكستين إلى قصر عين التينة فى بيروت للقاء رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى مجددًا عقب لقائهما أمس الثلاثاء.

جاء ذلك وفقا ما أورده التلفزيون اللبناني فى نبأ عاجل، ومن المقرر أن يبحث الجانبان مفاوضات وقف إطلاق النار.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر -دعا في وقت سابق- إلى تجاوز كافة العراقيل التي تقف عائقا أمام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.