شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 28 فلسطيني في قصف للاحتلال على غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، على منزل بمدينة غزة، وتجمع للفلسطينيين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال سبعة شهداء وعدد من المصابين من تحت ركام منزل تعرض للقصف الإسرائيلي، بالإضافة إلى وجود عدد من المفقودين، كما استشهد أربعة فلسطينيين في قصف استهدف تجمعًا للفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع، وصل منها للمستشفيات 76 شهيدًا و158 مصابًا خلال 24 ساعة. قصف منزل شمال قطاع غزة كما استشهد 17 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلًا في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن من بين الشهداء أطفال ونساء، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة شمال القطاع المحاصر للشهر الثاني على التوالي.

وفي ذات السياق، حذرت بلدية مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من توقف آبار المياه ومحطات التحلية ومضخات الصرف الصحي عن العمل خلال 48 ساعة بسبب نفاذ الوقود، واستمرار إغلاق المعابر، مشيرة إلى خطورة ذلك على الأوضاع الصحية والبيئية، في ظل وجود آلاف النازحين غرب المدينة.

