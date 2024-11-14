شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف الاحتلال على للنازحين بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، استهدف مركزًا لإيواء النازحين في حي النصر غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال لمدرسة تؤوي مئات النازحين في مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف إسرائيلي عنيف على مناطق متفرقة في المدينة، خلفت أضرارًا بالغة في ممتلكات الفلسطينيين.

