شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على غزة والضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 9 فلسطينيين وأصيب عدد آخر اليوم الأربعاء، في إطلاق نار وقصف إسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للفلسطينيين في مخيم المغازي.

كما استشهد فلسطينيان وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. اقتحام طولكرم وفي الضفة الغربية، استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة طولكرم، خلال عملية اقتحام واسعة للمدينة، تخللها مواجهات واعتقالات وتفتيش منازل عدة والعبث بمحتوياتها.