شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى: تنفيذ ضربات ضد ميليشيات مدعومة من إيران فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، شن ضربات استهدفت "مخازن أسلحة ومقرات لوجستية تابعة لميليشيات مدعومة من إيران" في سوريا.

وأوضحت "سنتكوم"، في بيان حسبما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية، أن الضربات جاءت "ردا على الهجمات الصاروخية على عسكريين أمريكيين في قاعدة الشدادي بمحافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا"، مشيرة إلى أن هذه الضربات "نجحت في إضعاف قدرات الميليشيات المستهدفة، مما يقلل من قدرتها على شن هجمات مستقبلية".

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا و2500 آخرين في العراق المجاور في مهمة لتقديم المشورة والمساعدة للقوات المحلية التي تحاول منع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي استولى في عام 2014 على مساحات شاسعة من البلدين لكنه هزم في وقت لاحق.