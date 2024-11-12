شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 17 شهيدًا في غارة ليلية للاحتلال على شمال لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 17 شخصًا وأصيب 15 آخرون، في قصف إسرائيلي ليلًا على بلدة عين يعقوب في منطقة عكار بشمال لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء: "تكشفت الأضرار التي خلفتها الغارة على بلدة عين يعقوب التي استهدفت ليلًا مبنى مؤلفًا من طابقين، ما أسفر عن تدمير المبنى بشكل كامل وأدى إلى سقوط 17 شهيدًا و15 جريحًا نقل غالبيتهم إلى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، وتوزع آخرون على مستشفيات اليوسف والحبتور".

وأضافت الوكالة أن "الشهداء والجرحى من العائلات النازحة من المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي وأفراد لسوريين نازحين"، مشيرة إلى أن الغارة تسببت بأضرار في الممتلكات والأبنية المجاورة وعدد من السيارات.