مصر تبرم صفقة مليارية مع "قطر للطاقة" في الضبعة الساحلية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: إستمراراً للصفقات والاستثمارات المليارية الخليجية في مصر، وبعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والإقتراب من حسم صفقة "رأس جميلة" مع السعودية، أعلنت أعلنت شركة "قطر للطاقة" الاثنين، إبرام اتفاقية مع شركة "شيفرون" للاستحواذ على حصة قدرها 23% في امتياز شمال الضبعة (H4) في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، وفق بيان صادر عن شركة قطر للطاقة اليوم الاثنين، ولم تشر الشركة إلى قيمة الصفقة.

وتحتفظ "شيفرون" المشغلة لمنطقة الامتياز بحصة قدرها 40%، أما الشركاء الآخرون في الامتياز فهم شركة "وودسايد" (Woodside) بحصة 27%، وشركة "ثروة للبترول " (Tharwa Petroleum - وهي شركة حكومية مصرية - بحصة 10%.

وقال سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "نتطلع إلى حفر أول بئر استكشافية في هذا البلوك، وإلى تحقيق نتائج ناجحة وواعدة".

وتقع منطقة الامتياز على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط، تتراوح أعماق المياه بها بين 100 و 3000 متر.

وفي آيار (مايو) الماضي، استحوذت "قطر للطاقة" على 40% في منطقتين للاستكشاف قبالة السواحل المصرية من "إكسون موبيل" التي كانت تستعد لبدء عمليات المسح السيزمي بالمنطقتين، بعد تصديق البرلمان المصري على الاتفاقية الخاصة بهما في 2023.