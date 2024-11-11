شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار صخري غرب اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 8 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، جراء انهيار صخري في محافظة المحويت غربي اليمن.

وقال الهلال الأحمر اليمني، في بيان، "إن 8 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا حتفهم جراء انهيار صخري على منزلهم في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت".

وأضاف أن "الضحايا ثلاثة ذكور وأربع إناث، تم انتشال جثثهم باستثناء جثة واحدة (لم يحدد هويتها)". تحت الصخور

وأشار الهلال الأحمر اليمني إلى أن "الجثة مازالت تحت الصخور، بينما استمرت فرق الإنقاذ من الهلال الاحمر والدفاع المدني والمواطنين من اهالي القري بالبحث عنها ".

ولفت البيان إلى "تقديم مواد إيواء وغذاء كمساعدة من الهلال الأحمر للتخفيف من معاناة المتبقين علي قيد الحياة".

وتقع محافظة المحويت تحت سيطرة الحوثيين منذ نحو عشر سنوات، وسبق أن شهدت انهيارات صخرية جراء الأمطار الغزيرة.

