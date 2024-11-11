شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 7 أيام.. مشروع "مسام" ينتزع 895 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2024م، من انتزاع 895 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها: لغمان مضادان للأفراد، و26 لغمًا مضادًا للدبابات، و865 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.

وفي محافظة عدن تمكن فريق "مسام" من نزع 3 ذخائر غير منفجرة بمديرية خور مكسر، و لغم واحد مضاد للدبابات و 202 ذخيرة غير منفجرة بمدينة عدن، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة تم نزع 16 ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة لحج تمكن الفريق من نزع 12 ذخيرة غير منفجرة بمديرية الوهط، و6 ألغام مضادة للدبابات بمديرية المضاربة، ونزع الفريق 18 لغمًا مضادًا للدبابات و 400 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب بمحافظة مأرب، ونَزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية بيحان بمحافظة شبوة. نزع ألغام اليمن بينما في محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و 14 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و 217 ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية المظفر.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 468 ألفًا و962 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.