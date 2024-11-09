شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية جديدة لضحايا الغارات الإسرائيلية في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

ضحايا حرب الاحتلال الإسرائيلي على لبنان

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حرب لبنان والاحتلال الإسرائيلي

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023 حتى يوم أمس الجمعة، إلى 3136 قتيلًا و13979 جريحًا.وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن حصيلة يوم أمس فقط بلغت 19 قتيلًا و91 جريحًا.وسُجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 68 غارة جوية وقصف على مناطق مختلفة من لبنان، معظمها في النبطية بـ 34 غارة، والجنوب بـ 19 غارة.وبهذا وصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 12475 اعتداء"، بحسب تقرير لمنسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين.ووصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 190035 نازحًا في مراكز الإيواء، حيث سجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت.وفُتح 1158 مركزا معتمدًا لاستقبال النازحين حتى الآن، وقد بلغ عدد مراكز الإيواء المعتمدة التي وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى 989 مركزا.وسجل الأمن العام اللبناني من تاريخ 23 سبتمبر حتى اليوم السبت الموافق 9 نوفمبر عبور 372050 مواطنًا سوريا، و198521 مواطنًا لبنانيًا إلى الأراضي السورية.