شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. عدد السكان يرتفع إلى 36.8 مليون نسمة في 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس الخميس إن عدد سكان المملكة المغربية بلغ 36.82 مليون نسمة حتى سبتمبر 2024، وفقا للنتائج الأولية للإحصاء العام للسكان والسكنى.

وأوضح بايتاس للصحفيين أن "عدد سكان البلاد زاد 2.98 مليون نسمة أو 8.8% مقارنة بآخر إحصاء أجري في عام 2014".

وأشار إلى أن "عدد الأسر ارتفع إلى 9.27 ملايين حتى سبتمبر 2024، أي بزيادة 26.8 بالمئة مقارنة بعددها عام 2014، في حين ارتفع عدد الأجانب المقيمين في البلاد إلى 148 ألفا و152 شخصا، أي بزيادة 71.8%".

يذكر أن المغرب كان قد بدأ في سبتمبر الماضي عملية إحصاء عام للسكان بهدف "التعرف على المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لمجموع سكان المغرب".

وهذا هو الاحصاء السكاني السابع الذي يجريه المغرب منذ عام 1960. وأظهر آخر إحصاء أجري في سبتمبر 2014 أن عدد السكان تجاوز 33.8 مليون نسمة.

وقال المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي في ندوة صحفية إن الدولة خصصت 1.46 مليار درهم (نحو 149 مليون دولار) لعملية الإحصاء التي شارك فيها 55 ألف باحث ومراقب ومشرف.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد وجه الحكومة في يونيو الماضي بالبدء في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى هذا الصيف قائلا "نريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية".