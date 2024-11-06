شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يستهدف قاعدة تسرفين الإسرائيلية بالقرب من مطار بن جوريون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف حزب الله اليوم الأربعاء، قاعدة تسرفين (التى تحتوى على كليات تدريب عسكرية) بالقرب من مطار بن جوريون جنوب تل أبيب بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

وعلى صعيد آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن حصيلة الغارة الصباحية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة العين في البقاع الشمالي بلغت 7 شهداء وجريحين وتدمير منزل،وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الصناعية في بلدة كفررمان والمحاذية لجادة نبيه بري في النبطية ، وهي تضم مئات المحال التجارية والصناعية.

كما شن غارة أخرى على المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر.

