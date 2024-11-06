الخليج اليوم .. الملك سلمان وولي عهده يهنئان ترامب بفوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

هنأ الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، دونالد ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت وكالة "واس" السعودية للانباء، بأن "الملك سلمان بعث برقية تهنئة، لترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة "بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

من جهته، بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لترامب، أعرب فيها "عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

وأعلن ترامب الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

وقال في كلمة أمام أنصاره، إن هذه الانتخابات كانت العملية السياسية الأعظم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، داعيا الأمريكيين إلى الاتحاد وتجاوز الانقسام.