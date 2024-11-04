شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مقتل 18 شخصًا وإصابة 83 في غارات العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 18 شخصًا وأصيب 83 آخرون في غارات العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم, أن غارات الكيان الصهيوني ليوم أمس السبت أسفرت عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 83 آخرين.

وأوضحت أن الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا منذ بدء العدوان على لبنان بلغت 2986 قتيلًا و13402جريح.