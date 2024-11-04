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لبنان.. مقتل 18 شخصًا وإصابة 83 في غارات العدوان الإسرائيلي

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واس- بيروت 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مقتل 18 شخصًا وإصابة 83 في غارات العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل 18 شخصًا وأصيب 83 آخرون في غارات العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم, أن غارات الكيان الصهيوني ليوم أمس السبت أسفرت عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 83 آخرين.
وأوضحت أن الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا منذ بدء العدوان على لبنان بلغت 2986 قتيلًا و13402جريح.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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