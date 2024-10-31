شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب محمود المشهدانى رئيساً لمجلس النواب العراقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب البرلمان العراقى اليوم، النائب محمود المشهدانى رئيسا له، لينهى شغورا فى المنصب دام عاما كاملا بعد إقالة رئيسه السابق محمد الحلبوسى بسبب اتهمات بالتزوير.

وعقد مجلس النواب العراقى مساء الخميس جلسة لاختيار رئيس جديد للبرلمان.

ووفقاً لنتائج العد والفرز فى الجولة الأولى، حصل المرشح محمود المشهدانى على 153 صوتاً، متقدماً على منافسه سالم العيساوى الذى حصل على 95 صوتاً.

من المرجح أن تكون فترة ولاية الرئيس الجديد للبرلمان قصيرة، إذ ستُجرى الانتخابات العامة فى العراق العام المقبل، مما قد يفرض تغييرات جديدة فى المناصب القيادية العليا.

ويواجه البرلمان العراقى تحديات كبيرة فى التوصل إلى توافقات بشأن القضايا العليا، كاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية، والتى قد تستمر عدة أشهر بسبب الخلافات بين الأحزاب.