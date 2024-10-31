شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نحاول التوصل لحل دبلوماسي مع الأطراف المعنية بالصراع في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي مع جميع الأطراف المعنية بالصراع في لبنان".

وأضاف ميلر، في تصريحات صحفية قبل المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن لبنان: "لم نصل إلى الحل بعد، لكننا نعمل للوصول إلى ذلك"، مضيفًا: "نريد في النهاية أن نرى وقف إطلاق النار، نريد أن نرى حلًا دبلوماسيًا يسمح للمدنيين بالعودة إلى منازلهم".

وتابع ميلر -حسبما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية- أن مسؤولَي البيت الأبيض عاموس هوشستين وبريت ماكجورك سيسافران إلى إسرائيل لمناقشة هذه المسألة وغيرها من الأمور ذات الصلة.

وأوضح ميلر أن "أحد الأمور التي سيناقشانها هو كيفية إيجاد حل دبلوماسي ينفذ بشكل كامل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهو أمر لم نشهده خلال السنوات القليلة الماضية".

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تريد أن ترى في نهاية المطاف وقفًا لإطلاق النار وحلًا دبلوماسيًا في لبنان.

وأكدت الوزارة -في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية- أن واشنطن تريد حل الصراع في لبنان عبر الوسائل الدبلوماسية، مشيرةً إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات مستمرة مع إسرائيل حول الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الحل الدبلوماسي في لبنان.

ولفتت الوزارة إلى أنه "من المهم ألا تهدد إسرائيل بعملياتها حياة المدنيين، مع حماية مواقع التراث الثقافي المهمة".