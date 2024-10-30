شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين تعرض قوات اليونيفيل فى لبنان لهجوم إسرائيلى بالناقورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الذي تعرضت له قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بمنطقة الناقورة جنوب لبنان، مما أسفر عن إصابة عدد من الجنود النمساويين المشاركين في قوات حفظ السلام.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة - في بيان اليوم الثلاثاء ضرورة ضمان أمن القوات الأممية وسلامتها، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل.



وأوضح ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان بشكل فوري، وحماية المنطقة من تبعاته التي تدفعها نحو الهاوية، معربًا عن تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية النمسا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.