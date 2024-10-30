شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تنظم جلسة حول تعزيز استقرار مؤسسة الزواج بالدوحة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الأسرة والطفولة) ومعهد الدوحة الدولي للأسرة، الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان تعزيز استقرار المؤسسة الزوجية انطلاقاً من الأدلة العلمية والشراكة البحثية؛ لدعم السياسات والبرامج التدخلية، وذلك ضمن أعمال مؤتمر "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة".



ومن المقرر أن تشهد الجلسة إعلان وثيقة لقياس مؤشر رفاه الأسرة العربية، حيث تعرض هذه الوثيقة مقترحًا أوليًا لفكرة المؤشر وخلفيته النظرية، وتأتي أهمية هذا المقترح في مجال تقييم ورسم السياسات الأسرية وبرامج الإرشاد والتدخل الوطنية في الدول العربية من خلال استعراض التجارب الدولية والإقليمية بمجال مؤشرات الرفاه والتنمية.



وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، إن الجلسة تهدف لتسليط الضوء على حالة الزواج في العالم العربي، في ضوء صدور التقرير الختامي حول تقييم العلاقات الزوجية خلال الـ5 سنوات الأولى للزواج في العالم العربي، والذي أعدته الجامعة بالشراكة مع معهد الدوحة الدولي للأسرة.



وأضافت أن الجلسة ستقدم تصورًا لبرنامج عمل مشترك لتأهيل المقبلين على الزواج بالعالم العربي، يراعي الثوابت الأسرية، والتنوع الثقافي والاقتصادي في المجتمعات العربية وستفيد منه المقبلين على الزواج.



وسيشارك في أعمال الجلسة الحوارية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة أمثال هادي الحويلة وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة الكويت، وطارق الأنصاري سفير دولة قطر بالقاهرة والمندوب الدائم لدولة قطر بجامعة الدول العربية، والشيخة حصة بنت حمد آل ثاني أستاذ العلوم التربوية في جامعة قطر.