شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: استمرار العدوان على غزة تهديد خطير للأمن الإقليمى والدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المملكة أعربت خلال قمة "بريكس بلس 2024" موقفها الرافض للتصعيد في المنطقة، وما يشكله استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي، وعلى أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام الجاد بتحقيق السلام الدائم.

وتَطَلّعَ المجلس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إلى أن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد بالرياض غداً، إلى خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.

وجدّد مجلس الوزراء السعودي، تأكيد المملكة في "المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته" على ضرورة المساعدة الجماعية لهذا البلد الشقيق في مواجهة أزمته الحالية، والحد من تبعاتها الإنسانية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها الدستورية في بسط السيادة على كامل أراضيها.