شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسى للمصالحة بسوريا: عبور 3838 شخصا من لبنان خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية)، أوليج إيجناسيوك، الثلاثاء، إن أكثر من 3800 شخص دخلوا الأراضي السورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح إيجناسيوك، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم، أنه "خلال اليوم الماضي، عبر 3838 شخصا الحدود السورية من لبنان عبر حواجز العريضة والجواسية والدبوسية وجسر قمر وجديدة يابوس".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن مركز المصالحة الروسي نفذ عملية إنسانية في مخيم العويجة بمحافظة الحسكة ووزع 2.9 طن من المواد الغذائية على سكانها.