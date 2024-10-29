شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء إيطاليا تصل طرابلس للمشاركة بمنتدى الأعمال الإيطالي الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الثلاثاء، إلى طرابلس للمشاركة في الدورة الـ30 لمنتدى الأعمال الليبي الإيطالي الذي ينعقد على مدى يومين في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية(وال) أنه تنطلق اليوم أعمال المنتدى الليبي الإيطالي الذي يستضيفه معرض طرابلس الدولي بمشاركة أكثر من 150 شركة إيطالية حيث سيتم تنظيمه إلى أربع نقاط رئيسية "الأولى ستخصص لقطاع الطاقة والتعدين، والثانية للتنمية والبنية التحتية، والثالثة للرعاية الصحية وصناعة الأدوية، في حين أن الرابعة ستتناول الصيد والزراعة".



كما سيتضمن المنتدى معرض أعمال وأنشطة ثقافية لتعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي بين البلدين.