عفيف.. قطري موهوب و"مزاجي" وأفضل لاعب في آسيا 2024

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من سيول: أحرز مهاجم نادي السد ومنتخب قطر لكرة القدم أكرم عفيف جائزة أفضل لاعب آسيوي، الثلاثاء، خلال حفل الاتحاد القاري في سيول، متفوقاً على الأردني يزن النعيمات والكوري الجنوبي سيول يونغ وو.

والجائزة هي الثانية لعفيف بعد 2019 عندما أسهم في قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس آسيا للمرة الأولى، قبل أن يسهم في تحقيق اللقب الثاني مطلع العام الحالي عندما استضافت قطر النهائيات، مما يؤشر إلى أنه اللاعب الأكثر تأثيراً في تاريخ الكرة القطرية إن لم يكن بصورة مطلقة، ففي السنوات الأخيرة على الأقل.

الموهبة الأفضل في القارة الصفراء؟

عفيف هو اللاعب الأعلى موهبة في القارة الصفراء في الوقت الحالي، ووفقاً لآراء الكثير من الخبراء كان يتوجب عليه التوجه إلى الاحتراف في ملاعب القارة الأوروبية، وخوض تجربة احترافية كبيرة في أحد الأندية بالدوري الانكليزي أو الاسباني، ولكنه صاحب عقلية مزاجية متقلبة مثل كثير من النجوم أصحاب الموهبة الخاصة، مما يجعله لا يقدم أفضل ما لديه في بعض الأحيان.

عفيف تبلغ قيمته السوقية وفقاً لموقع ترانسفير ماركت 6 ملايين يورو، مما يجعله من بين الأعلى عربياً وخليجاً،ة ويبلغ من العمر 27 عاماً، أي أنه في قمة العطاء بدنياً وتكتيكياً، وعلى مستوى النضج الكروي، وسبق له خوض أكثر من تجربة في ملاعب أوروبا وخاصة في بلجيكا واسبانيا، ولكنه فضل العودة للدوري القطري.

وتألق عفيف بشكل لافت في النسخة الأخيرة للبطولة القارية، وأصبح أول لاعب يسجل 3 أهداف في المباراة النهائية، حيث أنهى البطولة برصيد 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة، وتُوِّج بجائزتي أفضل لاعب وأفضل هداف.

أول قطري يحقق هذا المجد

عفيف أول قطري يفوز بهذه الجائزة مرتين بعد تتويجه بالجائزة في 2019، كما لعب اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً دوراً أساسياً في فوز نادي السد بالجائزة مرتين في الموسم المحلي، حيث سجل 26 هدفاً، وصنع 11 تمريرة حاسمة في 22 مباراة في الدوري.

أكرم عفيف هو ثالث لاعب يفوز بهذه الجائزة أكثر من مرة بعد الياباني هيديتوشي ناكاتا والأوزبكي سيرفر دجيباروف. قال عفيف: "أريد أن أشكر زوجتي وزملائي في الفريق وجميع مدربي المنتخب الوطني والجهاز الإداري. سأبذل قصارى جهدي للفوز بهذه الجائزة للمرة الثالثة (في المستقبل)".