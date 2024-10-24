الخليج اليوم .. تعز.. إصابة طالبين بقصف حوثي على مدرسة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصيب طالبان بجروح مختلفة، اليوم الأربعاء، جراء قصف شنته جماعة الحوثي على إحدى المدارس بمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن طالبين أصيبا بقصف عبر طيران مسير شنته جماعة الحوثي على مدرسة في منطقة الحناية غرب مدينة تعز.

وأضافت أن جماعة الحوثي استهدفت مدرسة الحناية بقذيفتين من طيران مسير، ما أسفر عن إصابة طالبين هما موسى محمد بلابل وعنيف منصور أحمد ثابت.

وبين الحين والآخر، يسقط ضحايا مدنيون بينهم النساء والأطفال في قصف حوثي على قرى وريف مدينة تعز، المدينة التي يتقاسم الطرفان المتنازعان السيطرة عليها.