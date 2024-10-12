شكرا لقرائتكم خبر عن 42 ألفًا و175 شهيدًا في عدوان الاحتلال على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 372 على التوالي إلى 42175 شهيدًا، ونحو 98336 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 49 فلسطينيًا وإصابة 219 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، بالإضافة إلى ارتكاب 5 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، خلال الساعات 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في كافة مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.