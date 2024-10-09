شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تؤكد أهمية مواجهة التحديات البيئية إقليميًا ودوليًا والان نبدء بالتفاصيل

التحديات البيئية في المنطقة العربية

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية، أهمية مواجهة التحديات الإقليمية والدولية في المجال البيئي، والالتزام بالمعاهدات البيئية والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.جاء ذلك في البيان الصادر اليوم عن الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بمناسبة الاحتفال بـ"يوم البيئة العربي"، تحت عنوان "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود"، الذي يُصادف يوم 14 أكتوبر من كل عام.وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، وفق البيان: إن يوم 14 أكتوبر من هذا العام يتزامن مع الاجتماعات التحضيرية للدورة (35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي تُعقد في مدينة جدة.وأشار إلى أن الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة وشركاء المجلس تنظم الندوات والأنشطة والبرامج المختلفة في هذا اليوم لنشر الوعي البيئي، ومناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية في المنطقة العربية.من جانبه، أفاد مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالجامعة العربية الدكتور محمود فتح الله، في كلمته خلال الاحتفال، بأن تراجع خدمات النظم الطبيعية نتيجة الخسائر المستمرة في الموارد الطبيعية وتدهور الأراضي، يُقَوّض المساعي التي تبذلها المنطقة وقدراتها على تحقيق الأمن الغذائي.وأشار إلى أن أهمية هذا الاحتفال تتمثل في نشر الوعي البيئي ومناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية في المنطقة العربية، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الشركاء الدوليين لإصلاح النظم الطبيعية ووقف تدهورها في المنطقة.وقد نَظّمَت جامعة الدول العربية (إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية - الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة)، اليوم، احتفالية بمناسبة يوم البيئة العربي لهذا العام، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بمشاركة خبراء من الدول والمنظمات العربية والمجتمع المدني، لإلقاء الضوء على الجهود العربية المبذولة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف ومكافحة التصحر.