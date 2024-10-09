شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يقصف "زوفولون" بالصواريخ ويتصدى لمحاولة تقدم قوات الاحتلال لميس الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، قصف منطقة زوفولون بالصواريخ الكبيرة، وذلك دعما للشعب الفلسطينى الصامد فى قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

وأضاف الحزب - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أنه تم استهداف قوة مشاة إسرائيلية حاولت التقدم تجاه منطقة اللبونة بصاروخ موجّه، وسقوطهم بين قتيل وجريح.

وأشار إلى استهداف قوات الاحتلال بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية أثناء محاولتهم التقدم إلى ميس الجبل من عدة أماكن، لافتا إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة.

ومن جانبها، أفادت الوكالة اللبنانية بأن طيران الاحتلال شن غارة استهدفت منظقة الحوش شرق صور، كما شن غارة استهدفت القليلة، وأخرى استهدفت بلدة السماعية.

كما أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، قصف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة بالصواريخ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه.

وأشار حزب الله - في بيان أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام (وكالة الأنباء الرسمية) - إلى استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بالصواريخ، وكذلك تجمع للقوات الإسرائيلية في مسكفعام بقذائف المدفعية.

من جانبه، شن طيران الاحتلال غارتين في قضاء صور الأولى على أطراف بلدة البازورية والناقورة، والثانية استهدفت بلدة عيتيت، بالإضافة إلى شن غارة على بلدة عربصاليم في منطقة إقليم التفاح بالنبطية.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدة ياطر الحدودية ودبعال في صور، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجتين ناريتين في بلدة تبنين، وسيارة على مفترق بلدة شقرا.