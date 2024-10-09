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ليبيا: إنتاج مليون و339 ألف برميل نفط خام وغاز خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الثلاثاء، أن معدلات الإنتاج الإجمالية لنفط خام والمكثفات والغاز الطبيعي بلغ مليون و339 ألفا و799 برميلا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت المؤسسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - أن المعدلات بلغت مليون و133 ألفا و133 برميل نفط خام ومكثفات، و206 آلاف و666 برميل مكافئ من الغاز، وذلك بعد أيام قليلة من رفع القوة القاهرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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