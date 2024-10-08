شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 17 شخصا إثر قصف إسرائيلي لمخيم البريج في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد 17 شخصا بضربة إسرائيلية في مخيم البريج.

وأفادت مصادر طبية في القطاع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- باستشهاد عدد من المواطنين إثر قصف طائرة حربية مركبة مدنية على مدخل النصيرات الغربي وسط القطاع، كما استُشهد شاب على الأقل وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرة حربية إسرائيلية لأرض زراعية في محيط مدخل بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال برجا في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمالا، وأصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق مروحيات الاحتلال النار على المنازل في مشروع بيت لاهيا شمالا، بالإضافة إلى قصف منزل في شارع الشهداء بحي الرمال وسط مدينة غزة.



يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,965 مواطنا وإصابة 97,590 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وهذه الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.