شكرا لقرائتكم خبر عن صفارات الإنذار تدوى فى تل أبيب بعد اختراق مسيّرة للأجواء الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوت صفارات الإنذار فى تل أبيب فجر اليوم الاثنين بعد اختراق مسيّرة للأجواء الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلى، اعتراض هدفا جويا مشبوها كان فى طريقه نحو إسرائيل من جهة الشرق، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم وقوع 10 إصابات جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطيرة.

من ناحية أخرى، أكدت مستشفى رمبام الإسرائيلى استقبال 6 إصابات حتى الآن جراء سقوط صواريخ في حيفا، وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة شخصين بين متوسطة وخطيرة فى طبريا جراء إطلاق الصواريخ باتجاه المدينة.

وأعلن حزب الله اللبنانى استهداف صواريخ "فادى 1" قاعدة الكرمل جنوب حيفا دفاعا عن لبنان وشعبه، كما أعلن الحزب قصف قاعدة نيمرا غرب طبريا دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلى، غارات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وشهدت المنطقة انفجارات قوية نتيجة الغارات، وبعدها اشتعال النيران فى المنطقة المستهدفة.



وجاءت الهجمات فى أعقاب أوامر الجيش الإسرائيلى للسكان لإخلاء منطقتين فى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبنانى الذى يتعرض لقصف متواصل منذ عدة أيام.



واستهدفت الغارات الإسرائيلية منطقتى السان تيريز وبرج البراجنة، وفق وسائل إعلام رسمية.