شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الإسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق بيروت ويقصف منزلا في مرجعيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الأحد، أن الطيرن الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت فوق بيروت وجبل لبنان، كما خرق جدار الصوت على دفعتين في أجواء منطقة بعلبك، حيث لم تغب الطائرات المسيرة عن التحليق على علو منخفض ومتوسط ، وفي مرجعيون، شن الطيران غارة على منزل في بلدة خربة سلم.



من جانبه، أعلن "حزب الله" أنه أطلق عددا من الصواريخ تجاه مدينة صفد شمال اسرائيل ، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

