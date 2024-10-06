شكرا لقرائتكم خبر عن الهارب الياباني التقليدى "كوتو" يتعانق مع العود العربى فى أمسيات موسيقية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أقامت سفارة اليابان بالقاهرة حفلات موسيقية ثقافية في مقر إقامة السفير أوكا هيروشي يوم 2 أكتوبر وفي دار الأوبرا يوم 3 أكتوبر، وفقا لبيان من سفارة اليابان اليوم.



جانب من الاحتفال فى منزل السفير الياباني

أقيمت الفعاليات بمناسبة زيارة يوكو نيشي، عازفة الهارب الياباني "الكوتو" المحترفة الشهيرة إلى مصر. وقدمت السيدة نيشي عروضها في أماكن ومهرجانات مرموقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القصر الإمبراطوري في اليابان، ومنتدى دافوس في سويسرا، وقاعة كارنيجي في نيويورك.

وأقيم الحفل تحت عنوان "في أمسية موسيقية تقليدية: "ألحان بلدين - مزيج متناغم من الموسيقى اليابانية والمصرية" حيث عزف الهارب الياباني التقليدي "كوتو" والعود العربي مع الآلات الموسيقية الأخرى، في مزيج رائع يعكس الأصالة الفنية للبلدين.



مزج بين الموسيقى اليابانية والمصرية

وشارك من العازفين المصريين عازف العود المحترف الأستاذ ماريو سعيد، عازف آلة العود ونظريات الموسيقى في بيت العود العربي، والدكتورة صفاء الجندي عازفة الفلوت الرئيسية بأوركسترا القاهرة السيمفوني وأستاذة الفلوت المساعدة بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، والدكتورة أميرة حامد عازفة الهارب الرئيسية بأوركسترا القاهرة السيمفوني وأستاذة الهارب المساعدة بمعهد الكونسرفتوار.

بالإضافة إلى العزف المنفرد للكوتو والعود، شاركت نيشي في عزف مشترك مع الموسيقيين المصريين. وبعد أن عزف الكوتو والفلوت مقطوعة يابانية شهيرة، تم عزف مقطوعة مصرية شهيرة علي مقام حجاز باستخدام الكوتو والهارب ، وأخيراً تفاعل الحضور بحماس وسعادة مع عزف مقطوعة عربية تسمى الأراجوز من تأليف المايسترو محمد سعد باشا، باشتراك جميع العازفين.

جدير بالذكر، أن نيشي قدمت أيضاً حفلاً موسيقياً لآلة الكوتو اليابانية في القاعة الصغيرة بدار الأوبرا في ليلة الثالث من أكتوبر بمشاركة ماريو سعيد. كما عزف على المسرح سبعة عازفين كوتو من اليابان، بما في ذلك عازفتي الكوتو اليابانيتين الشابتين المحترفتين السيدة يميكا إيهارا وأمي كوماتسو. وقد عزفوا الأغاني اليابانية التقليدية والمعاصرة، كما برع العازفين اليابانيين في عزف مقدمة رائعة محمد عبد الوهاب انت عمري والتي ظهرت بصورة مميزة باستخدام الهارب الياباني. وأخيراً عزفت السيدة نيشي وماريو سعيد مقطوعة لونجا رياض في تناغم جميل للغاية مع آلة الكوتو والعود.

وأطربت الموسيقى من البلدين الجمهور بأكمله في كلتا الليلتين، والذي تفاعل مع العزفين بحماس وسعادة.