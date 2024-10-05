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غوتيريش يحث على إنهاء الاحتلال لفلسطين والعودة إلى مسار حل الدولتين

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واس - نيويورك  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن القلق العميق، إزاء الوضع المتدهور في الضفة الغربية بما في ذلك الغارة الجوية الإسرائيلية ليلة أول من أمس الخميس على مخيم طولكرم.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، إن الأمين العام يدين بشدة خسارة الأرواح.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وأكد أن هذا الهجوم يشكل تصعيدا خطيرًا آخر للعنف.
ودعا أمين عام الأمم المتحدة إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والبنية الأساسية المدنية في جميع الأوقات.
كما حث المجتمع الدولي على التكاتف بشكل عاجل، لمعالجة هذه الدورة المتصاعدة من العنف، والعمل على إنهاء الاحتلال والعودة إلى مسار حل الدولتين.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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